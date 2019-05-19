回應賴清德 蔡陣營：中常會或中執會未曾通過5月底時程

2019-05-19 19:51

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選17日二度召開事務性協調會議，賴清德行動辦公室發言人李退之今天表示，所謂的事務性協調會議，本來就是在中央黨部的版本下進行協調，也就是總統、立委都要在五月底完成初選提名作業，不過，蔡英文2020初選階段發言人阮昭雄今表示，所謂5月底的初選時程，並未在中常會或中執會通過，「事實只有一個，週五的第二次協調會結論昭然若揭。」

民進黨中央於17日協調會後公布會議結論，總統初選民調之執行方式，雙方代表同意採對比式民調，對比對象及組合下次會議再議。雙方代表同意手機納入民調，手機所佔比例將根據專業意見再行決定。前述二項有共識下，總統初選民調時間下次會議確認。

然而前行政院長賴清德17日晚間發文指「唯有依黨中央規劃五月底完成初選，才有民調方式考慮納入一定比例手機的空間」，遭疑與黨中央公布結論有落差。李退之今則說，所謂的事務性協調會議，本來就是在中央黨部的版本下進行協調，

阮昭雄表示，5月1日的中常會是決議，包括政見發表會、民調方式、甚至時程，需經5月22日的中執會討論決定。

阮昭雄指出，事實只有一個，週五的第二次協調會結論昭然若揭，黨中央已經說明多次，尊重黨中央的說明。

阮昭雄表示，支持者希望的是團結拚2020勝選，而非影響團結的流言紛擾。希望雙方都能以第二次協調的結論與共識為基礎，在明天的協調會上，再將初選的相關方案往前推進，送交5月22日的中執會討論。

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