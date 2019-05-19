蔡英文執政3週年 吳敦義明率隊檢討政府「失政」

2019-05-19 16:39

〔記者林良昇／台北報導〕明天是520，蔡總統執政將滿三週年，國民黨大陣仗檢討蔡政府施政，罕見由黨主席吳敦義領銜，率立法院國民黨團與智庫「國家政策研究基金會」召開「蔡政府施政3週年總檢討」記者會，還推出「蔡政府失政（施政）回顧月曆」，回顧政府施政的錯誤，也倒數政黨輪替的日子。

國民黨訂明日上午10時於中央黨部中山廳舉行「蔡政府執政三周年施政總檢討」記者會，由吳敦義主持，而國民黨智庫國家政策研究基金會、立法院黨團幹部也共同出席。

依據議程，國政基金會執行長高永光將先進行「蔡政府施政三周年總評論」，評為「執行力不足、空轉、引發紛亂對立」，之後再由國政基金會副執行長陳雄文進行分項說明與重要數據評比。

之後再由立法院國民黨團上陣，由黨團總召江啟臣、黨團書記長吳志揚、立委曾銘宗、立委王育敏、立委林奕華等人進行「蔡政府『失』政三周年回顧」，也會展示「蔡政府失政（施政）回顧月曆」，回顧施政錯誤，也倒數政黨輪替的日子，還在月曆上的2020年1月11日標上「掰」，要民進黨失去政權。

最後吳敦義將親自進行總結，主要是進行馬政府、蔡政府施政時期各經濟數據、外交等相關數據的比較，吳也會發表相關談話，希望在明年1月11日能夠順利政黨輪替，總統、立委選舉都能獲勝。

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