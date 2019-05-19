陪蔡英文參訪被批 郭信良聲明：我沒有叛黨

2019-05-19 14:33

［記者劉婉君／台南報導］總統蔡英文17日到台南市參訪，無黨籍的台南市議會議長郭信良陪同市區行程，引發民進黨台南市黨部主委黃先柱質疑，由「叛黨議員」陪同是「飢不擇食」。郭信良今天發出聲明指出，他沒有叛黨，至今未背離民進黨的理念價值，只是反對新潮流排除異己的鴨霸作風，才被開除黨籍。

郭信良在聲明中指出，他入黨30年，在台南比任何檯面上的政治人物黨齡都深，台南從在野到執政，絕對不是天上掉下來的禮物。當前人種樹，後人乘涼的時候，這些人卻忘記了別人曾經付出的努力，居然可以為了鬥爭，為了權力，毫無情份地戕害同志，為了奪權，可以抹黑污衊同志。強調初選是一時的，台灣的未來是永遠的。

郭信良表示，他2005年當選台南市議會史上第一席民進黨籍的副議長，當時民進黨在議會的席次雖非多數，但努力在議會可以有平衡的力量來協助民進黨執政，才能讓執政的力量越來越穩固，沒想到執政勢力越來越龐大時，卻換來派系的打壓與奪權。

他說，2018年議長選舉，在新潮流黨部主委與總召配合新潮流院長強勢運作下，為了排除異己，以違反程序的方式，企圖掌控議會資源，他的反抗是被逼的，因爲台南真的不能忘記民主聖地的初衷，變成新潮流派系在台南說了算，罔顧真正的民意，重申自己不是叛黨，只是反抗新潮流利用行政資源一手遮天、排除異己掌控台南而已，至今從未背離民進黨的理念價值。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法