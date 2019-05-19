蔡總統六大施政表現 台灣人民最肯定這一項

2019-05-19 12:23

〔記者謝君臨／台北報導〕總統蔡英文上任執政3年，台灣民意基金會針對國防、外交、兩岸、經濟、司法改革、同性婚姻合法化等六大施政表現進行民調，結果顯示，蔡總統在國防的施政表現上最受到國人肯定，有五成三的人滿意，三成六的人不滿意，滿意者比不滿意者多17個百分點；不過，其餘五項施政表現，整體滿意度均未達五成。

台灣民意基金會今舉行「民進黨重返執政三周年」記者會，由基金會董事長游盈隆主持，會中邀請前立法委員簡錫堦、台北市立大學都會產業經營與行銷學系教授丁庭宇，以及東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒與談。

民調顯示，針對蔡總統的國防表現，12.1%非常滿意，40.4%還算滿意，21.2%不太滿意，15.2%非常不滿意，11.2%不知道、沒意見；游盈隆表示，有明顯過半數的公民基本上滿意蔡總統在國防方面的表現，表示蔡總統在國防事務方面的努力受到多數國人的肯定，尤其身為女性總統，這並不容易。

游盈隆指出，回顧蔡總統剛上任之初，在520就職演說中並沒有提國防軍事政策。而在蔡總統上任後，多次視察軍事基地，參加軍事演習，提出國艦國造、國機國造、國防自主等計畫。

游盈隆說，國防事務表現好壞，總統須概括承受。在新政府上台初期，軍方意外事故頻傳，包括雄三飛彈誤射事件、坦克翻覆傷亡事件、悍馬車輛事故。另，募兵制爭議、中共軍機、航母繞台挑釁等等，多少都讓國人對國防信心產生疑慮。

不過，最近美國批准多項對台軍事採購，強化台灣防衛力量，例如4月中美國國務院批准對台5億美元軍售案，中國官方跳腳；5月初，美國眾議院通過「2019 年台灣保證法案」，重新確認美對台及對執行台灣關係法的承諾，並呼籲美對台 軍售常態化。這應都是造成台灣民眾滿意蔡總統國防表現的重要原因。

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