韓駐夏威夷總領事接任駐台：為繁榮之交持續努力

2019-05-19 12:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕新韓國駐台代表姜永勳上週到任。姜永勳表示，韓國和台灣對彼此的關注和好感度日益增長，將為互惠發展、促成「繁榮之交」持續努力。姜永勳前為韓國駐夏威夷總領事，曾任韓國外交部南亞太平洋局局長，亦曾派駐澳洲、加拿大、日本與俄羅斯。

原韓國駐台代表楊昌洙於本月上旬離任，駐台北韓國代表部近日更新訊息，公布前韓國駐夏威夷總領事姜永勳接任駐台北韓國代表。

姜永勳在代表致詞中指出，韓國與台灣不僅在地理位置上十分接近，在歷史上，雙方有著在艱困時互相幫助之「患難之交」的美好回憶；在文化方面也有許多相似之處。

姜永勳並提到，近來，韓國和台灣之間的實質交流發展令人驚異；包括雙邊貿易額高達300億美元，韓國是台灣第5大貿易夥伴，台灣則為韓國第6大貿易夥伴；令根據預測，今年雙方互訪人次將突破200萬人。

姜永勳接著說，目前在台灣吹著「韓流」，在韓國則颳起「台灣旅遊風潮」；顯示韓國和台灣對彼此的關注和好感度日益增長。

姜永勳展望未來表示，他和代表部同仁將為韓台交流朝「未來導向、互惠性」發展，促成「繁榮之交」持續努力；此外，也將為了在台的韓國國民安全和權益全力以赴。

姜永勳於2016年11月至2019年派駐台灣前擔任韓國駐夏威夷總領事，外交生涯中並曾擔任韓國外交部南亞太平洋局局長，亦曾派駐澳洲、加拿大、日本與俄羅斯等國。

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