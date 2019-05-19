民調顯示「韓流」退燒 游盈隆分析3原因

2019-05-19 11:59

〔記者謝君臨／台北報導〕「韓流」退燒？根據最新民調，高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選中，雖仍獨領風騷，但僅領先排名第2的鴻海董事長郭台銘2個百分點；台灣民意基金會董事長游盈隆分析原因有三，一是韓參選總統的正當性；其次是韓最近議會備詢的爭議性言論；最後則是其對手均非等閒之輩；因此，鹿死誰手目前仍是未知數。

台灣民意基金會今舉行「民進黨重返執政三周年」記者會，由基金會董事長游盈隆主持，會中邀請前立法委員簡錫堦、台北市立大學都會產業經營與行銷學系教授丁庭宇，以及東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒與談。

民調詢問：「目前，國民黨內有意參與總統初選的人主要有4位，韓國瑜、郭台銘、王金平與朱立倫。如果明天投票，在這4個人當中，您傾向支持誰？」結果發現，23.8%支持韓國瑜，21.8%郭台銘，20%王金平，18.3%朱立倫，12.9%尚難決定，3.2%不知道、拒答。

游盈隆表示，根據民調，韓國瑜雖仍領先群雄，但差距相當有限，只領先郭台銘2個百分點，領先王金平3.8個百分點，領先朱立倫5.5個百分點。而郭、王、朱3人之間的差距也很小，幾乎都在3個百分點以內或上下。

游盈隆說，換言之，國民黨總統初選從現在開始，已沒有超級巨星，沒有神與人的對決，沒有誰占有巨大起跑點的優勢；4個主要候選人之間雖仍有看得見的差距，但出現黑馬的機會很大，沒有誰是穩贏或穩輸的，初選將是「八仙過海，各顯神通」的局面，人人有希望，個個沒把握，不到最後一刻，不會分出勝負。

游盈隆進一步分析「韓流」退燒的3個理由，首先，是新科高雄市長韓國瑜參選總統的正當性與合理性問題，始終都伴隨、困擾著他，全國性民調3個月前還有高達6成4的選民不支持他出來選總統，這個巨大的陰影還在。

其次，韓市長最近議會備詢表現和諸多爭議性言論，可能讓他的強大光環迅速減弱；最後，他的3位競爭對手都非等閒之輩，尤其在全民調的制度基礎上，3人各有其社會支持基礎，也各有一拼的本錢。

本次訪問期間為2019年5月13至14日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

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