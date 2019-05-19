蘇貞昌：台灣經濟重回「亞洲四小龍」之首

2019-05-19 11:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長蘇貞昌今日於LINE帳號表示，根據國際預測機構IHS Markit發佈最新預測，台灣經濟成長率為2.0%，超過香港1.8%、南韓1.7%、新加坡1.4%，台灣經濟成長重回亞洲四小龍之首。

蘇揆強調，這個政府最重要的任務，就是拚經濟，除了迎接台商回台數千億、有感減稅全民得利，各項福國利民的建設也全速進行。

此外，蘇貞昌今日參觀「ZA SHARE Youth多元學習博覽會」受訪也談及，因為政府努力、人民支持，大家一起看的到，台灣現在不但股票上萬點一直維持，而且台商及外資投資台灣都增加很快，現在就要近3000億了。

蘇揆指出，「我們覺得大家一起努力，不但可以大為減稅，而且創造很多就業機會，讓台灣的經濟情勢可以非常有利，這都是大家一起努力」。

蘇揆也說，希望大家再把台灣做得更好，讓台商回來，創造更多就業機會，政府努力一定會有好結果，尤其在中美貿易大戰之際，「我們戰戰兢兢，希望台灣能度過各種困難，希望大家一起讓台灣更好」。

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