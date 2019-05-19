「韓流」退燒？ 民調：蔡英文、賴清德均勝韓國瑜

2019-05-19 11:27

〔記者謝君臨／台北報導〕2020總統大選藍綠候選人難產，根據最新民調顯示，民進黨不論是由總統蔡英文或前行政院長賴清德出戰，若國民黨最終推出高雄市長韓國瑜，在抓對廝殺的情況下，蔡、賴均勝韓，其中蔡約贏6個百分點，賴則領先14.5個百分點。

台灣民意基金會今舉行「民進黨重返執政三周年」記者會，由基金會董事長游盈隆主持，會中邀請前立法委員簡錫堦、台北市立大學都會產業經營與行銷學系教授丁庭宇，以及東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒與談。

民調詢問：「如果蔡英文代表民進黨，韓國瑜代表國民黨，參選2020總統。在兩人當中，您會傾向支持誰？」，結果發現，有47.1%支持蔡，40.8%支持韓，9.7%尚難決定，2.4%不知道、拒答。換言之，蔡領先韓約6個百分點。游盈隆強調，這無疑是一個驚人的發展。

游盈隆說，和上個月相比，可輕易的發現，蔡英文在過去約1個月的民意支持度拉抬了6.5個百分點，而韓國瑜在同一期間下跌7.1個百分點。顯然，在這段期間，蔡和韓各自有不同的際遇或努力，而造成形勢翻轉，韓從原本領先8.3個百分點，現在反而被蔡超前6個百分點。

此外，若是改由賴清德對決韓國瑜，結果發現，有53%支持賴，38.5%支持韓，7%尚難決定，1.5%不知道、拒答。換言之，在一對一的情況下，賴大幅領先韓，兩者相差 14.5個百分點。

游盈隆說，如果和過去2個月做比較，可輕易發現，現在是賴清德領先韓國瑜最多的時候。在今年3月，賴剛宣佈參選時，領先韓7.2個百分點，4月賴領先韓4.5個百分點，而今再度拉開到14.5個百分點，這應和客觀形勢的演變有密切的關係。

本次訪問期間為2019年5月13至14日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

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