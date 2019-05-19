「民主不能當飯吃」？吾爾開希：發自己大財的人才不在意

2019-05-19 11:27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕有意角逐總統的鴻海集團董事長郭台銘曾在2014年稱「民主不能當飯吃」，近期又引發外界討論，雖郭透過臉書澄清說，他的論述是「民主動能須化為經濟的成果」，但中國民運人士吾爾開希今日上午表示，民主對於民生經濟帶來巨大影響，只有利用這樣制度發自己大財的人，才不那麼在意。

吾爾開希今日參加「六四事件」30週年研討會，並在發言時分享六四學運的歷程，並說「民主可以當飯吃，這件事要跟郭先生講一下」。他在會議空檔接受媒體訪問時表示，不知道台灣人聽到「民主不能當飯吃」時是什麼感覺，即使民主並非食物，但對民生、經濟帶來直接且巨大的影響，「只有利用這樣制度，發自己大財的人，才不那麼在意」，佔了足夠便宜的人，才覺得不重要。

吾爾開希也說，台灣是面臨中國共產黨威脅最直接的國家，面對威脅時，要把國家經濟搞好，就要和北京搞好關係，「投降嗎」？

他舉例，前英國首相張伯倫在納粹德國崛起時，給英國人最大承諾，就是給英國永久和平，因此主張跟當時德國領導人希特勒建構和平關係，「但希特勒有給他們和平嗎？並沒有」。他認為，民主可能做出錯誤決策，但也可糾正錯誤決策，中共對台灣威脅這麼直接，認為台灣未來依賴在北京搞好關係，「講明了就是投降」。

對於相關討論，郭台銘在日前透過臉書表示，他2014年針對太陽花學運曾說：「民主對GDP沒幫助，不能無限上綱把各種運動當作民主，民主是過程，不是果實，經濟果實才能填飽肚子，民主的動能須化為經濟的成果。」他一向堅持民主，只是「民主動能須化為經濟的成果」。就算簡化為「民主不能當飯吃」，也絕不代表他否定民主。

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