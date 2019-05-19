六房媽過爐 王金平、郭台銘都來了

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林年度宗教盛事六房媽祖過爐遶境今天登場，參加國民黨總統初選的前立法院長王金平、鴻海董事長郭台銘前後掌轎，2人都祈求六房媽祖保祐初選順利過關。
王金平一早6點多到虎尾大庄紅壇，王金平與雲林縣長張麗善等多位民代一起點起馬炮，接著掌轎出發，隨行一段路後才離去。
郭台銘9點半在斗南分局前一家建材行發放麵包、飲料等候六房媽的鑾轎，並與張麗善、縣議員蔡東富等人一起掌轎步行遶境。
許多民眾在現場等候郭台銘，還有支持者大喊「總統好」，郭台銘開心與民眾合影、握手問好。
王金平指出，能恭逢其盛來參與六房媽祖過爐很高興，六房媽神尊幾百年來對台灣的愛護、守護，再次祈求六房媽保祐風調雨順、國泰民安及國人都平安、賺錢，國家更加安全、社會安定，人民生活更加富足。
王金平說，原本下雨的天氣，六房媽神蹟顯現，天氣晴空萬里，無風無雨，他也祈求六房媽保祐這次總統國民黨黨內初選能順利過關，將來為國家安全、社會安定、經濟發展來奉獻心力。
郭台銘指出，雲林是台灣最大的糧倉，安排到雲林訪察，幫雲林農業科技化、升值，雲林土地最多，可以提供工業用途，這次會花一點時間了解是否適合台商、外商設廠，巧遇六房媽祖過爐遶境，一切都是六房媽祖的安排。
郭台銘說，他與王金平是好兄弟，2人各自努力，祈求六房媽祖保祐總統初選順利，都會有很好的成果。
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鴻海董事長郭台銘參加六房媽祖遶境與雲林縣長張麗善等人一起掌轎。（記者黃淑莉攝）
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前立法院長王金平參加六房媽祖過爐遶境點起馬炮。（記者黃淑莉攝）
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郭台銘參加六房媽祖過爐遶境在現場發放點心、飲料。（記者黃淑莉攝）