六房媽過爐 王金平、郭台銘都來了

2019-05-19 10:52

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林年度宗教盛事六房媽祖過爐遶境今天登場，參加國民黨總統初選的前立法院長王金平、鴻海董事長郭台銘前後掌轎，2人都祈求六房媽祖保祐初選順利過關。

王金平一早6點多到虎尾大庄紅壇，王金平與雲林縣長張麗善等多位民代一起點起馬炮，接著掌轎出發，隨行一段路後才離去。

郭台銘9點半在斗南分局前一家建材行發放麵包、飲料等候六房媽的鑾轎，並與張麗善、縣議員蔡東富等人一起掌轎步行遶境。

許多民眾在現場等候郭台銘，還有支持者大喊「總統好」，郭台銘開心與民眾合影、握手問好。

王金平指出，能恭逢其盛來參與六房媽祖過爐很高興，六房媽神尊幾百年來對台灣的愛護、守護，再次祈求六房媽保祐風調雨順、國泰民安及國人都平安、賺錢，國家更加安全、社會安定，人民生活更加富足。

王金平說，原本下雨的天氣，六房媽神蹟顯現，天氣晴空萬里，無風無雨，他也祈求六房媽保祐這次總統國民黨黨內初選能順利過關，將來為國家安全、社會安定、經濟發展來奉獻心力。

郭台銘指出，雲林是台灣最大的糧倉，安排到雲林訪察，幫雲林農業科技化、升值，雲林土地最多，可以提供工業用途，這次會花一點時間了解是否適合台商、外商設廠，巧遇六房媽祖過爐遶境，一切都是六房媽祖的安排。

郭台銘說，他與王金平是好兄弟，2人各自努力，祈求六房媽祖保祐總統初選順利，都會有很好的成果。

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