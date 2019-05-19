蘇內閣施政滿意5成3 上任後最受肯定時刻

2019-05-19 10:29

〔記者謝君臨／台北報導〕針對行政院長蘇貞昌「蘇內閣」上任後的施政表現，根據最新民調顯示，有五成三的人滿意蘇內閣的表現，有三成六的人不滿意；台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這是蘇內閣自今年1月上路以來，最受台灣社會肯定的時刻，有直追賴清德內閣於 2017 年9月甫上任時的高人氣態勢。

台灣民意基金會今舉行「民進黨重返執政三周年」記者會，由基金會董事長游盈隆主持，會中並邀請前立法委員簡錫堦、台北市立大學都會產業經營與行銷學系教授丁庭宇，以及東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒。

民調詢問，「行政院長蘇貞昌上任已4個月，您滿意或不滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現？」，結果發現，15.1%的人非常滿意、38.3%還算滿意、20.2%不太滿意、15.8%非常不滿意，10.5%沒意見、不知道或拒答。換言之，有五成三的人滿意蘇內閣的表現，三成六的人不滿意，滿意的人比不滿意的人多 17 個百分點。

游盈隆說，這是蘇內閣自今年1月上路以來，最受台灣社會肯定的時刻，明顯過半數的台灣人民滿意蘇內閣的整體施政表現，有直追賴清德內閣於2017年9月甫上任時的高人氣態勢。

游盈隆指出，對肩負著重建台灣社會與人民對蔡政府信心的蘇內閣而言，這項發現意味著蘇內閣已經在短期內發揮穩定政局的作用，贏得多數人民的信賴，這樣的現象可持續多久，值得關注。

本次訪問期間為2019年5月13至14日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

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