民眾喊選總統 柯P舉老子道德經回應

2019-05-19 09:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台北市長柯文哲昨晚繼續夜宿高雄，所到之處有不少人希望他選總統，柯P今早接受媒體聯訪時，對此舉出老子道德經「生而不有，為而不恃」，強調凡事不一定要自己來做，但該準備的還是要準備好。

柯P今早將安排慈濟靜思堂、高醫等不公開行程，他表示主要是跟一些慈濟榮董見面，因為台北副市長也是慈濟委員，也認識高雄市慈濟師兄。

針對昨天的柯粉聚會，他講說「台灣人對我有期待」話語，是否有所暗示？柯文哲回答說「沒有啦，我們到每個地方，很多來幫忙的都是志工，我們也沒搞什麼基金會去籌錢，我們沒什麼支出，都是靠人家幫忙，這也是人家為什麼無償幫忙」。

柯P說：「為什麼從政過程能堅持理想，很大理由是人家幫忙我們，倒過來我們儘量堅持理想去回饋。」

媒體詢問柯P，此趟高雄行，每個地方都說希望你要選總統？柯P回說：「我不曉得，活在這世上，就像老子講的，生而不有，為而不恃，就是我們不斷充實自己，做不做再講，凡事不一定要自己來做，但該準備的還是要準備好。」

據查，生而不有，為而不恃是出自老子道德經，下一句是功成而不居。

媒體又追問，蔡英文總統今天也在高雄，是否會私下會面？柯P笑說，要見蔡總統哪需要跑到高雄秘密會面，她官邸就在台北市，哪需要那麼麻煩？

至於今天會有扁柯會嗎？柯文哲答稱，這次來沒安排見阿扁，因為上次已經見過了。

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