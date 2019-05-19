誰更能替台灣拚經濟？郭董vs.小英 4萬網友高達71％選…

2019-05-19 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕總統菜英文強調，執政3年來，國人薪資水平年年提升；而總統參選人，鴻海集團董事長郭台銘卻說，老百姓有感最重要，更嗆聲「如果我們來帶，會比蔡英文好」。對此，有粉專發起投票，詢問「你認為誰當選總統對台灣經濟比較好？」結果在4萬人參與的投票活動中，有高達71％網友選擇蔡英文，讓不少網友十分驚訝。

擁有56萬粉絲按讚的粉專「Hssszn 讚新聞」，在18日早上發起投票，詢問：「你認為誰當總統對台灣的經濟比較好？」截至18日晚上12點，已有超過4萬名網友投票，結果有高達71％（約2萬8400名）網友投給蔡英文；擁有成功企業家身分，主打經濟牌的郭台銘卻只獲得29％（約1萬1600名）網友支持，讓不少人相當意外。

此外，投票貼文的討論區也湧入數千則留言討論。挺郭網友指出「蔡英文只會搞意識型態，最近為了選舉，又在討好人民」、「這個政府只會談同志、廢核」、「希望蔡不要再連任了，換人作改變一下唄」。

挺英網友紛紛說，「別鬧了、郭台銘也是親共的！誰捍衛國家主權就支持誰！」、「郭的身家一大堆押在中國跑不掉，富士康還有共產黨支部呢」、「國家不是公司，郭台銘公司經營的好也不一定能搞好公司」、「感謝蔡總統這三年來為台灣做了很多事，蔡總統改革了前任總統都不敢碰觸的議題」、「蔡英文上任以來台灣經濟表現非常亮眼，只有她才能把台灣的經濟再往上提升，郭先生呢！他只是一個企業的老闆，他看得只是他們公司的利益」。

不過也有網友說，「這倆位都不好，支持韓國瑜」、「就是支持韓總加油」、「2020唯一支持韓國瑜」、「非韓不投」！

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