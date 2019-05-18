阿北來了！瑞豐夜市暴動 柯P秒變拍照人形立牌

2019-05-18 22:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今晚的高雄瑞豐夜市差點暴動！台北市長柯文哲把照相館搬到夜市，與上千名柯粉逐一拍照，展現高人氣。

瑞豐夜市是高雄年輕人最愛去的夜市，柯P今晚9點抵達前，已有數百名年輕柯粉聚集，柯P一出現，人潮一擁而上，搶著拍照握手，高喊「阿北我愛你」。

柯P繞著夜市外圍走了一圈，所到之處受到熱烈歡迎，隨後他並到夜市人行道上，與柯粉逐一拍照留念，工作人員不忘提醒拍照粉絲，先把手機調好，關掉美肌。

柯P這兩天在高雄趴趴走，今晚先參加柯粉俱樂部高屏總部餐會，隨後到瑞豐夜市參觀，受到柯粉歡迎。

柯粉俱樂部高屏總部今晚7點在高雄翰品酒店舉辦餐會，席開數十桌，主持人帶動全場高呼「阿北歡迎你、我愛你」。

主持人說，高屏總部成立原因，是60年前，台灣有一位令人尊敬的醫師蔣渭水，60年後，台灣又出現一位憨人柯文哲。

柯P致詞時說，2018年這場選舉，他在藍綠之間堅持理想，不辦募款餐會。週五出發之前，他還坐在市長室進行結案會議，柯P接著細數他每天的市政行程， 至今市府列管的已達9760多件。

柯P說，看到大家自動自發，沒有組織、政黨動員，自己出錢出力，對於大家支持，他隨時提醒自己，每天認真工作，不辜負大家的期望。

蔡壁如也上場致詞，她透露，這場餐會敲了2個月，有大家支持很感動，她深深說一聲謝謝，會更加油。

主持人接著帶動全場高喊：「舉起你的右手，柯文哲」、「舉起你的左手，柯文哲」、「舉起你的雙手，加油加油」。柯文則幽默回說：「開飯了，吃飯比較重要」。

柯文哲今晚將住宿在離瑞豐夜市不遠的H2Ｏ水京棧國際酒店，明天早上將在飯店接受媒體聯訪。

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