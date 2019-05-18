外力介入全面挺郭？ 盧秀燕、朱立倫後援會都被改名！

2019-05-18 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕擁有許多死忠韓粉的高雄市長韓國瑜，先前要他出來選總統的呼聲極高，但在鴻海董事長宣布出來角逐國民黨提名之後，韓國瑜的支持者似乎有些動搖，日前就有挺韓社團突然變成挺郭社團，不只這樣，連台中市長盧秀燕與前新北市長朱立倫的後援會也都「被」改成郭台銘的後援會！

綜合媒體報導，原挺韓社團「韓國瑜市長網軍後援會」在2018年創立，今年初社團名改為「韓國瑜總統網軍後援會」，沒想到昨天突然秒變「郭台銘競選總統網軍後援會」。該社團管理員還PO文解釋：「感謝版友支持韓市長已選上市長，為了黎明下一代子孫後代，全力給韓市長安心拼高雄經濟，把台灣經濟交給郭董，共創台灣經濟，感謝大家支持」反引起不少團內韓粉砲轟，發起退團。

有韓粉更分享出幾張照片，指控不只是韓國瑜，「盧秀燕全民之友會」在今年4月17日無預警改名成「郭台銘總統後援會」；而原先是挺朱立倫的「朱立倫參選2020總統後援會」也在5月14日更改為「郭台銘成吉思汗鐵衛營」，且兩個社團都不約而同使用同一張封面圖，不禁讓各界開始議論是否有外力介入得可能。

不少韓粉氣炸，「真韓粉該退的要退了」、「能說非韓不投的，才是真的挺韓社團」、「這些牆頭草，只能說尊重」、「全部退掉了」。

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