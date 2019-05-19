政治人物變「童顏」 網：「他」像班上會出現的小屁孩！

2019-05-19 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕「寶寶濾鏡」近日引發一股熱潮，在臉書高達24萬人追蹤的粉絲專頁《老天鵝娛樂》在18日上傳多位政治人物的「寶寶」照片，引發網友熱烈討論，網友紛紛說，「這些平常不苟言笑政治人物瞬間變可愛了」！

社群媒體snapchat日前推出一款「寶寶濾鏡」，引起一股「變臉」熱潮，只要將程式可以偵測到的面部影像對準鏡頭，就能瞬間「返老還童」。

臉書粉絲專頁《老天鵝娛樂》18日發了46張政治人物的「寶寶照」，引發網友熱烈討論，專頁上傳的照片包括台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜、2020總統初選參選人郭台銘、美國總統川普等多名政治人物。

專頁《老天鵝娛樂》的「BABY政客」相簿中，擁有最多讚數的柯文哲寶寶照，被網友形容像是小時後很皮的同學；韓國瑜寶寶照的光頭的髮型也受網友矚目；郭台銘的寶寶照則被形容「很像鈕承澤」；網友還說，「川普像小時後班上會出現的屁孩」。

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