侯團隊首發登陸 副市長謝政達率團訪南京

2019-05-18 19:29

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議長蔣根煌及新北市副市長謝政達率團參加今（18）日在中國南京市舉辦的第3屆兩岸4城市龍舟交流活動，這是侯友宜就任市長以來，市府團隊首次前往中國交流。行程安排拜會江蘇省政府與南京市政府，表達對今年二月對元宵燈節的支持，也希望後續在商務、觀光、文化面緊密交流，帶動新北市整體的經濟發展效益。

新北市政府指出，第3屆兩岸4城市龍舟文化交流活動於5月18日、19日在南京市頭城遺址公園水域舉行兩天，活動起始於2013年2月2日新北市體育總會與上海市龍舟協會簽署「新北-上海龍舟交流活動備忘錄」，由兩會輪流主辦龍舟賽事，希望藉由兩岸共同民俗節慶文化相結合，擴大兩岸體育文化的交流活動。

2017年擴大為新北市、上海市，台北市、南京市共計4個城市共同舉辦，今年邁入第3屆，宜蘭縣龍舟隊也報名參與，明年活動將移師新北市舉行。

由於今年2月，江蘇政協副主席王榮平及南京市副市長冉華率團來新北市參與新北祈福燈會，南京市長藍紹敏也於4月率領12人的參訪團來探望新北市政府，因此，這次特別安排副市長謝政達率團出訪；行程也將參訪南京的重要科技基地-江北新區及近年來發展火熱的眾創基地，了解中國高科技的發展。

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