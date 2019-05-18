金山區里長爭取裝監視器 侯友宜：我是專家

2019-05-18 17:54

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市長侯友宜今天下午赴金山區舉辦基層訪視座談，里長們反映熱烈，其中有里長建議要增設監視器，侯友宜說，金山的治安不差，沒有必要為裝而裝，監視器裝多了，會侵害隱私，「這方面我是專家。」

今天金山區各里提出25項建議案，包括台62線萬瑞快速道路增建高架路段延伸北海岸改善塞車、中角灣增建磺溪景觀跨橋促進觀光、野溪河道整治、設置公共托育中心、金山不要成為核廢料最終貯存場等。

侯友宜笑說，金山的里長很重視基層訪視，反映的案件比都會區還多，侯友宜還當場稱讚金山區長陳國欽，事前功課作得很完整詳細，問題能先解決的都先處理，剩下的很多都是要跟中央一起並肩作戰，或是跨局處的大案子，這些也都在努力進行當中。

消防局表示，新北市不能做為核廢料最終貯存場所，每季召開一次的核安監督委員會，都一再向台電及原能會重申意見，立場始終如一沒有改變，台電也有一再承諾，不會讓新北市成為核廢料最終貯存場。

不過，重和里長賴蔡標說，核二廠在這裡不知道還要存在多久，台電一直不說何時要處理，希望市長侯友宜要再向中央反映，要趕快找個地方放核廢料。

會中也有里長建議在全區重要幹道增設監視器，侯友宜說，錄影監視系統是為了交通及治安，但現在與以前裝的監視器，鏡頭、畫素等級及價錢都差了十萬八千里，竊賊也不是笨蛋，會躲鏡頭，現在警方破案都靠監視器，若不裝會影響破案，就要裝，不過不是到處裝，裝多了會侵害隱私，金山的治安也還不錯，若真的有裝監視器的需求，會請警方現勘評估。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法