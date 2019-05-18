獨家》國家資安疑慮 蔡政府禁用中興通訊產品

2019-05-18 14:03

〔記者李欣芳／台北報導〕中國電信大廠華為、中興通訊的資通產品引發美國、印度等多個國家的資安疑慮，中興通訊因曾涉及網路間諜活動，就引發美國國會的高度擔憂，據悉，蔡政府包括行政院各部會等中央機關除了早已禁用華為產品之外，基於國家資安疑慮，目前也沒有採購及使用中國中興通訊的資通產品。

由於行政院最快將在7月底公布危害國家資通安全產品的禁止採購企業清單，特別是外界關切屆時將公布的中企「黑名單」到底有哪些中國品牌被列入，由於行政院各部會目前並未採購中興通訊產品，因此未來發布的這份禁止採購清單，除了華為可望上榜外，中興通訊被列入黑名單的機率頗高。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，如果情況順利的話，行政院將在7月底公布一份有關危害國家資通安全產品的禁止採購清單，不過，由於中央與地方各機關就可能危害資安的產品提報上來後，行政院還要經開會審定，行政作業需要時間，順利的話7月底公布這份清單，目前政院並沒有設定公布的日期。

據悉，美國國會「美中經濟與安全審查委員會」在去年4月發布的「中國對美國聯邦資通訊科技供應鏈所造成風險」報告中，就點名美方對中國資通大廠華為、中興通訊的資安等疑慮，而印度也檢討中國這些大廠背後的共軍色彩。

Kolas表示，目前中央政府機關並沒有採購及使用中國中興通訊產品，不過，政院並未特別發函要求各部會等中央機關不要採購、使用，禁止採購的清單最快要7月底才會公布，經過清查，目前中央政府機關並未使用中興通訊產品。

Kolas說，中央政府機關沒有使用中興通訊的產品，主要是基於國家資安的考量，政府的考量與美國對中興通訊產品的擔憂類似，因為資安就是國安。

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