柯文哲到美濃、旗山 參訪地方產業、大啖小吃

2019-05-18 14:14

〔記者蘇福男／高雄報導〕台北市長柯文哲今天走訪高雄美濃、旗山農家和地方產業，並至旗山天后宮參拜媽祖，他表示，已40年沒來美濃，與在地企業、地方人士講話蠻有趣的，此行當成學習、觀光之旅，不必與2020總統大選聯想在一起。

柯粉俱樂部安排柯文哲今、明2天南下高雄參訪，今天上午第一站走訪美濃野蓮農家，實地了解野蓮產業，柯文哲品嘗野蓮水餃，並穿著青蛙裝全副武裝下到水池，親身體驗清洗野蓮的辛勞；隨後轉往廣進勝油紙傘，參訪油紙傘製作過程，中午至美濃粄條街品嘗粄條等地方美食，下午將參訪馮家夥房和美濃窯，了解美濃夥房文化和陶藝文創產業，傍晚走訪旗山老街店家，並至天后宮參拜，晚上則轉往市區翰品酒店，參加柯粉俱樂部高屏後援會餐會，並走逛知名瑞豐夜市。

美濃「野蓮妹」彭鈺文向柯文哲簡報說，野蓮就是水蓮，過去生長在美濃湖中，為當地野菜，70年代後，有當地農民以葉子繁殖，銷往美濃粄條店，90年代後走向規格化生產，並銷往台北一市、二市、台中建國市場，由於青嫩順口、膳食纖維豐富，夏季採收又不受颱風影響，因此市場銷路和價格尚稱穩定，但從栽種到採收整理，人都必須泡在水裡，苦不堪言。

柯文哲品嘗野蓮做的水餃後，就穿上青蛙裝下到水深及腰的池子，親身體驗站在水中剪掉野蓮根莖、清洗甩順的辛勞，柯文哲認真地完成每一個作業流程後，大呼這工作太辛苦了，認為應該研究如何改善作業方式，讓野蓮農工作不再那麼辛苦。

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