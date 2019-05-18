韓指柯參選總統是驚悚片 柯：劇本大家都還沒開始寫

2019-05-18 12:19

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天接受媒體專訪，形容台北市長柯文哲如參選2020總統大選，將會像好萊塢電影一樣緊張刺激、驚悚，今天南下高雄美濃、旗山地區學習之旅的柯文哲受訪笑說，整部電影還有編劇、導演，這都很難預測，「我猜劇本大家都還沒開始寫。」

柯文哲今、明2天南下高雄參訪，今天上午走訪美濃野蓮農家，媒體聯訪時，詢問他如何看待韓表態願意接受國民黨徵召參加明年總統初選？柯笑說，這就問他（韓國瑜），但參政是每個國民的權利，至於最後結果還是看市場來決定，他也認為帶職參選是蠻辛苦的。

對於韓國瑜認為他如參選明年的總統大選，會像好萊塢電影一樣緊張刺激、驚悚，柯想了一下說，好萊塢有各種影片，從侏儸紀公園到爆笑劇都有，電影後面還有編劇、導演，他認為2020總統大選很難預測，最後要看導演，「我猜劇本大家都還沒開始寫。」

此次高雄行程並未安排與韓見面，柯文哲說，「這也不用太刻意，很多東西自然就好，人活在世界上自然就好。」

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