小英台南行程未知會地方黨部 主委質疑「與狼共舞」

2019-05-18 12:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於總統蔡英文17日台南行程，民進黨台南市黨部主委黃先柱今（18）日砲轟質疑全程由被民進黨開除黨籍的跑票議長郭信良陪同，堂堂執政黨的總統南下行程竟沒有通知黨部主委與執委陪同，而是由幾個「叛黨議員」陪同，難道為了總統大選可以如此「飢不擇食」，蔡英文再次漠視黨紀踐踏黨格，傷害支持者的感情。

黃先柱砲轟說，「不通知地方黨部，卻通知跑票議員？」蔡英文此舉引起地方訕笑，更諷刺的是，此次台南座談會竟命名為「捍衛國家主權」，連黨權都捍衛不了，一點原則都沒有的人，何論國家主權？為了拚選舉毫無下限，「蔡英文總統，您的心中還有民主進步黨嗎？您眼中還有我們這些堅持理念的黨員嗎？」

黃先柱嗆辣說，「請總統說明是否涉入議長跑票案？」這次議長選舉跑票案，郭信良已遭民進黨開除黨籍，其餘跑票議員停權1年半，而蔡英文總統南下卻由這些人陪同，當初郭信良面對跑票事件輿論攻擊時，曾說是蔡英文總統要他出來選議長，莫非這次跑票事件總統真有參與其中？這些跑票人員皆已全數開除或停權，「與狼共舞的蔡英文總統」，是否也要負起相當的責任說清楚，到底是站在堅持民進黨價值的一方，還是站在違反黨紀的一方？

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