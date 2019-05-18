反制中國封鎖 我潛艦多次魚雷飛彈擊沉靶艦獲實戰驗證

2019-05-18 09:42

〔記者羅添斌／台北報導〕美國日前公佈中國軍力報告，並標註中國大型軍艦在台灣西南航道部署，企圖封鎖台灣，提醒台灣注意並即早因應，軍方官員今天透露，國軍早已注意到這個可能，並且多次在實彈射擊演訓時，分別以潛艦重型魚雷及潛射魚叉飛彈擊沉模擬擔任共軍軍艦的靶艦，已有豐富的實戰驗證經驗，能夠有效反制共軍封鎖。

官員表示，為因應中國可能對台灣進行的海上封鎖，我方研判中國最有可能進行海上封鎖作戰的海域，為台灣西南航道及東北航道兩處海域，因為這兩條航道是台灣經濟的命脈，若遭到封鎖，將造成台灣經濟及能源上的補給困難，軍方因此在這兩處航道海域進行實彈射擊，以反制中國可能對台的封鎖作戰。

官員指出，海軍256潛艦戰隊曾於前總統陳水扁執政期間，多次以潛艦進行重型魚雷的實彈射擊演訓，並且成功擊沉擔任共軍軍艦的靶艦，其中，光是2003到2007年之間，就在台灣西南航道海域進行4次實彈射擊，也成功擊沉4艘以老舊軍艦擔任的靶艦，東北航道海域則實施1次並擊沉靶艦。

此外，官員指出，在美國出售潛射魚叉飛彈給我國之後，我國潛艦256戰隊的兩艘劍龍級潛艦經過改裝工程後，都已具備射擊潛射魚叉飛彈的能力，軍方還曾在2014年10月進行過首次的潛射魚叉飛彈實彈射擊驗證，當時是由海虎潛艦擔綱，魚叉飛彈成功射擊並且破出水面升空，飛彈更是直接貫穿靶艦，造成靶艦重損失去作戰能力，也驗證潛射魚叉飛彈具備的實戰戰力。

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