2020賞罰分明！苗博雅感性說出多年挺同心路歷程...

2019-05-18 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕社民黨台北市議員苗博雅積極參與同志運動，16日晚間8點10分，苗在臉書上提醒大眾支持行政院版本的同婚專法，專法通過後，苗呼籲社會大眾「2020大選，請務必賞罰分明，用選票肯定支持平權的立委，用選票留住蔡總統的執政團隊。」。

苗博雅17日在臉書表示，若民眾只會口頭感謝、使用鍵盤聲援，沒有反映在選票上，未來不會有人想繼續挺平權，如果有人亂投票，這些勝利將只會是一場空，有人賭上職業生涯交換1張選票，未來請民眾用具體行動向家人拉票，透過Line群組幫政府澄清謠言。

苗博雅指出，社會大眾應該支持挺婚姻平權的立委，並對反同婚的立委進行反輔選，用選票終結他們的政治生命，許多人忽視選票的力量，但只要有票，就算講的話沒道理也還是能有氣勢與大法官做出的解釋分庭抗禮，從去年的公投與這次立院的同婚表決，都清楚看見民主社會的真理就是選票。

苗博雅談到，從表決前一天至發文時，心情百感交集，這樣的同婚專法是30年以來，千千萬萬個願意走上街頭、為人權組織奉獻的台灣人所累積的基礎，功勞也包括蔡政府、蘇貞昌院長的執政團隊與所有投下贊成票的立委，「政治對決的關鍵時刻，願意作出決策、承擔政治風險」。

苗博雅臉書全文

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