跟蔡英文最大不同？ 賴清德：我是可以打敗國民黨的候選人

2019-05-17 22:06

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長賴清德今天到台大集思會議中心演講，被台大學生問到，蔡總統在年輕族群較受到歡迎，蔡、賴的區別在哪裡時，賴清德表示，「我尊重制度，小英總統還想要改變遊戲規則。」「我跟蔡英文最大不同，還是在我是可以打敗國民黨的候選人。」

賴清德今天到台大集思會議中心演講，一名台大學生表示，在青年支持度和自己的同學中，支持蔡英文的人比較多，請問賴清德認為自己跟蔡英文差異在哪？此外，賴清德之前曾說自己是務實的台獨工作者，後來又說當總統不會宣布台灣獨立，有些人可能無法接受。

對此，賴清德解釋，民進黨前黨主席陳水扁修改黨綱，要求建立台灣共和國，這是台獨黨綱，後來施明德率團訪美，說台灣是主權獨立國家，因此民進黨不會宣布台灣獨立，他也是依循這樣的脈絡，因此若當選總統，不會宣布台灣獨立。

至於跟蔡總統有何不同，賴清德則是火力全開說，「我尊重制度，總統初選制度已經公布了，卻被延了兩次，小英總統還想要改變遊戲規則，我絕對不會做這個事情。」總統到今天還不願意講，若我贏得初選會支持我，這點我跟她不同。

賴清德也表示，面對中國的滲透，他將會採取堅定態度，強化國安功能，用人唯才，成立專責單位，像是國土安全部，會另立反併吞法、反滲透法等新法。

賴清德表示，他有能力解決問題，他跟蔡英文最大不同，就是他是可以打敗國民黨的候選人，在他登記參選前，沒有人覺得蔡英文可以競選連任成功，「贏得總統大選，就是最大價值，3月18日前，我沒有聽過任何一個人，覺得蔡英文可以連任成功啦！我想這就是我們的不同。」

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