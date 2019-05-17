蔡王配、柯王配？ 王金平：滑天下之大稽！

2019-05-17 20:36

〔記者陳昀／台北報導〕表態參選總統的前立法院長王金平今晚到內湖737夜市掃街，他受訪時透露，黨主席吳敦義曾要求他選到底再加「初選」二字，但自己認為不符初衷拒絕，他也再度重申選到底立場，並稱外傳的「蔡王配」、「柯王配」都是「滑天下之大稽」的說法。

王金平受訪時說，自己在「吳王會」時向吳敦義表明「選到底」，當時吳敦義問他能不能多加「初選」二字，但被他當面駁斥，「我從頭到尾就是要選到底，堅持一貫立場，加兩個字意思跟初衷就都不一樣了」。

被問及外傳王金平可能跟蔡英文總統配對競選2020，王金平表示，那是「滑天下之大稽」的說法，記者追問「那會跟台北市長柯文哲合作嗎？」王金平回應：「一樣，是『滑天下之大稽』的說法！」

王金平今晚在在地立委李彥秀陪同下，在內湖737夜市一起大啖美食，不少民眾看到王金平十分驚喜，搶著合照，人氣不容小覷，意外的是，王金平的親大姊也特地前來探望、給他驚喜，王金平笑說，大他7歲的親姊姊從小抱他長大，卻連門檻都過不了、一起摔倒，是最有趣的兒時印象。

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