下架不實選罷廣告 法院拒當第一線審核

2019-05-17 23:42

〔記者吳政峰／台北報導〕行政院院會17日通過「總統副總統選舉罷免法」及「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案，其中規定選舉公告發布或罷免案宣告成立之日起至投票日前1日止，擬參選人、候選人、被罷免人或罷免案提議人對不實內容之競選或罷免廣告，得向法院聲請緊急限制刊播令，司法院17日回應，法院不應、也不適合擔任不實廣告的第一線審核機關。

司法院指出，由法院裁定是否限制不實廣告之刊播，涉及「法官保留」問題。於法理上，適用法官保留的典例為人身自由之拘束，例如「羈押」，而搜索扣押及通訊監察之法官保留，也是相同道理，需要法院事前審查，以為制衡。

然而，對不實廣告刊播的限制，並不會對當事人帶來之後司法救濟程序的不利效果，也沒有事前不能知悉、而無從循正當程序行使防禦權的問題，因此從法理角度來說，法官保留原則並不適用於不實廣告刊播限制。

司法院表示，民間媒體、平台業者、事實查核機構、乃至於行政機關或法院等等雖然都是不實資訊的查核者，但針對廣告內容資訊真偽的「即時」判斷，行政部門比法院更加具備通訊傳播、網路媒體等事務的熟悉度及專業度，且在決策上較具彈性、快速反應性，並擁有較充足的組織、人力資源，因此，行政部門更加適合執掌第一線的即時判斷任務，再由司法機關職司事後權利救濟。

司法院解釋，競選、罷免廣告的之刊播，屬於政治意見的表達溝通，對此，法院原則上應採取尊重、保障態度，並避免過早涉足而捲入政治競爭，反使人民對法院公正性的信任有所斲傷，因此，判斷選罷廣告內容是否不實，法院應維持事後訴訟救濟的一般性功能，而不應第一線介入政治進程中的言論表達。

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