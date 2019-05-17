同婚專法三讀 韓國瑜給兩句話…

2019-05-17 18:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕同婚專法在立法院三讀過關，高雄市長韓國瑜下午發出聲明說，人都有追求幸福的權利，但法律問題由立法院決定。

立法院今天表決各黨團版本的同婚專法，順利採民進黨團再修正動議版本三讀通過，明定同性兩人、將可向戶政機關辦理結婚登記，消息一出轟動外媒，包括BBC、CNN都做出快訊頭條報導，路透、衛報也紛紛專題報導。

總統蔡英文今天上午在立院表決前，也在推特發文喊話，早安台灣，今天，我們有機會創造歷史，並且向世界展現進步價值可以在東亞社會生根，今天，我們可以讓全世界知道愛會勝利。

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