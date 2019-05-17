同婚法案正式通過 蘇嘉全盼國人「一起走向幸福」

2019-05-17 18:03

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院院會下午三讀通過民進黨團版本的「司法院釋字第748號解釋施行法」，讓台灣正式成為亞洲第一個同婚合法國家。為此歷史性一刻敲下議事槌的立法院長蘇嘉全稍早在臉書上發文表示，這項法案的通過，將為台灣社會不同價值觀爭議開創和解共生的機會，「讓所有的台灣人民，從這一刻開始收起對立，一起走向幸福。」

蘇嘉全臉書全文如下：

愛與包容，我們是幸福一家人！

擔任立法院長這幾年來，我接待過的外賓不計其數，這些從世界各地來到台灣的政要或民意代表，跟我見面時最常問的一個問題就是同婚法案。

許多外國友人知道立法院正在處理同婚法案，都對台灣社會的多元開放，表達高度的讚許與尊敬。面對到這些問題，我總是告訴他們，雖然台灣社會上有很多不同的意見，在尊重大法官解釋與公投的結果，我們從中尋找出最大的共識，可以肯定的是，我們朝著保障同志權益的方向努力前進。

台灣最可愛的地方，就是在這塊土地上的每一個人，都能夠自由表達意見，也願意敞開心胸，尊重與包容不同的立場，當對話告一段落，我們會更加理解彼此，我們還是一家人。這項法案的通過，為台灣社會不同的價值觀爭議，開創一個和解共生的機會，讓所有的台灣人民，從這一刻開始收起對立，一起走向幸福。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法