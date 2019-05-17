台中動漫之都城市意象經費銳減 議員批：大開動漫城市行銷倒車

2019-05-17 20:37

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議員鄭功進今日在議會質詢指出，前市府打造台中動漫之都城市意象編列100萬元，新市府卻大幅追減90萬元，直斥新聞局大開動漫城市行銷倒車；市議員張家銨也說，舉辦多年的花都藝術季遲未招標，逢龍必反又一例。

鄭功進扮演著名動漫「海賊王」主角魯夫說，去年日本高知縣舉辦第27屆「高知・漫畫甲子園競賽」，台中各級學校就囊括8件，台中一中動漫社更順利取得唯一的出國參賽權，市府應重視本土的漫畫產業，做他們最好的後盾。

他又說，市府新聞局竟將原先預計打造台中動漫之都城市意象100萬元預算，大幅追減90萬。反觀桃園市政府透過神之鄉漫畫，成功將大溪的宮廟文化推廣到全世界，北市政府也透過媽祖動漫化推出西門町限定版商品。

鄭功進抨擊，漫畫產業的推動非一蹴可幾，市府不思考如何透過動漫行銷各地的商圈、市場，只因前朝編的動漫預算就大砍，東區第四市場漫畫家駐村計畫也喊卡，根本逢龍必反。

此外，張家銨表示，前市府編列爵士音樂節950萬元，花都藝術季2000萬元，盧市府將爵士音樂節標出，花都藝術季卻遲遲沒有招標，甚至挪用其中340萬給爵士使用，顯然盧市府欲讓花都藝術季消失，逢龍必反再添一椿。

新聞局長吳皇昇表示，今年雖追減90萬元辦理公車站亭彩繪的硬體項目，但仍保留預算科目，研議後續「動漫意象」及「漫畫補助」；文化局長張大春回應，花都藝術季主要作為推動台中花博的前導大型文化參與活動，花博結束就讓城市文化再聚焦，深化爵士音樂品牌。

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