「蔡王配」可能嗎？ 蔡英文：不要占王院長便宜

2019-05-17 16:24

〔記者劉婉君／台南報導〔角逐2020年總統大選，國、民兩黨黨內初選競爭都相當激烈，有名嘴爆料「蔡王配」，總統蔡英文今天對此說法表示，「不要這樣子佔王院長的便宜。」

蔡英文今天下午到台南市新化區瓜瓜園地瓜生態故事館參訪，品嚐冰烤番薯，會後有電子媒體詢問，「有名嘴爆料蔡王配，有可能嗎？」

蔡英文聽到後先是反問，「王是誰？」媒體回答立法院長王金平後，現場發出一陣笑聲，蔡英文接著說，「唉呀，自己問問題覺得好笑，怎麼還問呢？」

她說，政治圈裡的政治謠言實在是很多，大家不要這樣佔王金平的便宜。

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