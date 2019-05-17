小英這場演講未公開 向千人談改革成果

2019-05-17 14:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕總統蔡英文今（17）日台南行程，有部份未列公開行程，今天中午就有第1場演講，上千位民眾參加，她全程台語說明她上任來的施政成果，她表示，例如年金改革非做不可，雖然造成有些「內傷」，得罪一些人，但是為了國家財政一定要做，不能再等了。

蔡英文表示，上任以來做了許多之前總統不敢做的改革，例如年金改革，包括前總統李登輝、陳水扁、馬英九主政時期，他們想做的都難做到，陳水扁主政時更困難，因為民進黨在國會未占多數。

蔡英文說，雖然推動年金改革，會讓有些人感覺不好，但面臨國家財政負擔，不能再等下去，例如2019年軍人年金恐就要破產，也會留給下一任總統承受國家負擔好幾千億債務，因此決心去推動，過程中雖然困難，但以其他國家推動年金改革曾發生爆動為例，台灣的年金改革還是完成了，除了彰顯台灣是成熟民主國家之外，政府也用心做了許多溝通協調，儘量照顧軍公教權益。

蔡英文並表示，她上任3年多來打好經濟發展基礎，每一季都有成長，稅收穩定，推動稅務改革，致力於稅賦公正公平性，收入少的人少繳稅，今年5月報稅讓許多年青民眾有感，年收40萬元以下免繳稅，讓很多年輕人感到「小英政府真的有做事」。此外，蔡英文也強調，鼓勵台商回台投資，預計台商回台的投資可達到5000億。

說明會雖然下著細雨，但仍有上千位民眾參加，現場除了議長郭信良及20多位民進黨、無黨籍議員參加之外，還有立委陳亭妃後援會支持群眾為主。

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