民調：逾半台灣民眾竟不了解一國兩制 57.9％認為是台灣人

2019-05-17 13:40

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣制憲基金會今天上午發表有關國族認同與一國兩制等問題的最新民調結果，57.9%的民眾認為自己是台灣人、4.7%自認是中國人，34.3%的民眾則認為兩者都是，和3月的調查結果相比，民眾自我認同為台灣人的比例上升3.8 個百分點。

不過，值得注意的是，這項民調顯示，竟有53.2%的民眾認為自己並不了解「一國兩制」，認為了解的民眾則為42.4%，4.4%則回答「無明確意見」。

由獨派大老辜寬敏擔任董事長的台灣制憲基金會委託趨勢民調公司，在5月14日到15日進行這份民調，市話與手機各完成1068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為3.0個百分點，台灣制憲基金會今天上午公布民調結果。

這項調查結果也顯示，69.5%的民眾不支持台灣與中國關係，以「一國兩制」走向統一。支持的比例則僅18.4%，回答「無明確意見」則為12.1% ，和1月的調查結果相比，民眾不支持台灣與中國關係，以「一國兩制」走向統一上升4.2個百分點。

台灣制憲基金會上午舉行民調發布記者會，邀請東華大學民族事務與發展學系施正鋒教授、真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫及台灣國際法學會林廷輝副秘書長擔任與談人，記者會由基金會監察人林宜正主持。對於民調顯示竟有逾半台灣民眾不了解一國兩制，讓與會相關人士感到驚訝。

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