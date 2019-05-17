國家機密保護法修法 總統府發函馬吳管制再延3年

2019-05-17 12:09

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院5月7日三讀通過「國家機密保護法修正案」，刪除涉密人員退離職後可縮短出境管制期限規定，並明定管制時間最長可達6年，以嚴密國家機密保護，確保國安。總統府在研議後，今天正式發函給前總統馬英九、前副總統吳敦義等卸任總統、副總統等卸任涉密人員，調整延長管制期限3年。

總統府發言人黃重諺表示，調整後的管制期限，為卸任總統、副總統延長管制期間2年，而依「國家機密保護法」核定管制期間不足3年且尚未屆滿者，則依照新修法精神，延長為3年，其餘則維持既有管制期間。

據悉，由於馬政府任內官員的管制期在520將屆滿3年，依上述規定，馬英九、吳敦義將延長管制3

黃重諺說，此次將重要涉密人員的管制期間延長，無論國民黨或民進黨執政時期的政務人員皆一體適用，而現任者未來也必須適用相同的法律及標準。

立法院5月7日三讀通過「國家機密保護法修正案」，包括國家機密核定人員、辦理國家事項業務人員、退離職或移交國家機密為滿3年之人，如要出境，應經原機關首長核准，管制期間3年，不得縮短，且得延長管制時間1次，最長管制6年，馬英九與吳敦義都適用本法。

黃重諺表示，依據「國家機密保護法」及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規定，對於卸任涉密人員的出境或赴陸管制是否延長，總統府作為原服務機關有責任審酌當事人涉密程度，站在國家安全與利益做適當的處置。目前國家機密保護法新修正規定，管制期間最少3年，視情形得延長一次，最多3年。

黃重諺說，考量到國家機密公文最低保密期限為10年，對於涉密程度極高的重要人員如卸任總統、副總統等予以適度延長，符合法律規範及比例原則。

黃重諺說，管制並不等於完全限制，只是需要依法提出申請。過去3年中，相關人員多數的出境申請皆予以核准，僅提醒當事人注意法律規定的守密義務。唯有部分機敏地區才會有不同的做法，但基於國家機密保護及國安整體利益考量，本就必須謹慎處理。

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