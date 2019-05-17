和好了？逛完王浩宇襪子店 潘恒旭再喊：歡迎來高雄旅遊

2019-05-17 11:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕常與桃園市議員王浩宇在網路交鋒的高市觀光局長潘恒旭，昨晚PO出他逛王浩宇在高雄投資的襪子店，引起外界好奇兩人和好？潘恒旭今表示，剛好經過才去逛逛，很歡迎王浩宇來高雄旅遊。

潘恒旭說，只要襪子品質好，優良商家都應該要予以鼓勵，聽說王會帶員工來高雄，要來高雄觀光都歡迎，基本上就是一個好的開始，只要是理性善意的，對高雄好的，都非常歡迎。

潘恒旭說還會推薦王浩宇到蓮池潭，及岡山區、沿海觀光景點，也建議可搭著遊艇去遊高雄港，看一下西子灣落日跟旗津海灘，他調會盡地主之誼，用熱情好客的態度對待來高雄的所有遊客。

桃園市議員王浩宇常在臉書監督高雄市政，與潘恒旭時常「隔空交戰」，潘恒旭昨晚卻在臉書PO出照片，表示在王浩宇高雄投資的店內消費，王浩宇也立刻轉貼，讓不少網友驚呼「和好了？」

王浩宇日前透露在高雄開了3家店，曾引起潘恒旭狠酸「真愛國瑜、看好高雄」，王也回應「這些店是在陳菊、許立明時代就投資的」，兩人間火藥味頗濃厚，潘還虧王想賣除臭襪、先除他自己的口臭。

不過潘恒旭昨卻打卡，表示自己剛好「路過」王浩宇投資的除臭襪店鋪，於是來幫王浩宇增加營業額，最後還用Hash tag標記「3雙599」；王浩宇也立刻轉貼潘恒旭貼文，表示「謝謝潘局長的推薦」，並說「您之前就穿過，應該知道我的襪子很不錯，有需要我可以寄些給您，未來也會持續投資高雄」。

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