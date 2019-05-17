朱立倫稱「委屈了」 王金平：哪方面？

2019-05-17 11:25

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委林麗蟬發起的「全國移民團體聯合總會」今天舉行成立大會，已表態參選國民黨總統初選的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平也赴會碰頭，對於媒體轉述朱稱「委屈了」，王金平先是反問「哪方面」，並表示「反正訂出來了，我也表達我的態度」；至於外傳不排除脫黨，王金平表示，那是別人自己的想像。

朱立倫稍早受訪時被問及王金平對初選制度的不滿時表示，「王院長委屈了，相信一定有很多不滿」，王金平對此回應，「哪方面委屈？我不知道」，記者補充說「初選制度」，王金平表示：「反正訂出來了嘛，我也表達我的態度。」

至於是否期待其他參選人說句公道話？王金平表示，別人怎麼樣，他沒有去說服別人。被問到是否會再跟黨中央溝通初選制度，王金平也說，順其自然。

被問及「初選制度一變再變是不是蠻氣憤？」王金平說，他只是表達難以接受，沒有氣憤，但黨中央一變再變，這種提名政策，可能會讓「台灣最大黨」變成「不信國民黨」；對於外傳「不排除脫黨」，王金平說：「那是他們自己想像的，我什麼都沒有決定。」

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