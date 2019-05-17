總統民調藍綠對決賴神勝韓國瑜 小英也與韓不相上下

2019-05-17 11:26

〔記者李欣芳／台北報導〕明年總統大選，藍綠陣營初選轉趨白熱化，台灣制憲基金會今天上午發布總統大選最新民調，明年總統大選若是藍、綠、白三個人選對比，以市話進行調查結果，高雄市長韓國瑜民調第一，為35.2%，前行政院長賴清德33.8％ 居次，台北市長柯文哲支持度為25.3％殿後，若改用純手機進行民調，韓國瑜仍是第一，支持度31.6%，柯文哲則是31.5%，民調第二，賴清德變成第三，支持度28.4%。

不過，若改成只有藍綠兩人對決，以市話進行調查結果，賴清德則贏韓國瑜4個百分點，前者支持度47.5%，後者則是43.5%，而改成純手機民調，賴也贏韓4.8個百分點，前者支持度45.7%，後者40.9%。

即使藍綠是由韓國瑜與蔡英文總統2人對決，蔡英文無論是市話或手機調查結果也都只以些微差距小輸，而且都在3%民調誤差範圍內，市話調查結果，韓國瑜支持度46.0%，蔡英文則是43.4%，手機調查結果，韓國瑜支持度43.1%，蔡英文支持度42.8 %。

由獨派大老辜寬敏擔任董事長的台灣制憲基金會委託趨勢民調公司，在5月14日到15日進行這份民調，市話與手機各完成1068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為3.0個百分點。

至於民眾最不希望誰當選下屆總統，這項民調就藍綠白多個可能人選進行調查，無論是市話或手機調查結果，韓國瑜都居第一，分別是市話33.6%，手機則是29.0%，最不希望當選比例最低，也就是討厭度最低的則是前新北市長朱立倫，市話調查結果，最不希望當選比例僅2.3%，手機調查結果，朱的最不希望當選比例也僅3.0%。

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