索羅門新政府上台 美國務院致電強調台灣重要性

2019-05-17 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕索羅門群島新政府剛上台，正在檢視包括對外關係在內的政策立場，兩國邦誼因此受到矚目。美國國務院國務次卿赫爾（David Hale）與蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）通電話，特別提到台灣在內的其他民主國家建立的夥伴關係，對推進自由開放的印太地區的重要性。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）16日的聲明指出，國務院主管政治事務的國務次卿赫爾與索羅門總理蘇嘉瓦瑞通電話，祝賀索羅門群島大選順利落幕，以及恭賀蘇嘉瓦瑞當選總理。

歐塔加斯表示，赫爾與蘇嘉瓦瑞討論雙方日益成長的雙邊關係，包括千禧挑戰計畫（Millennium Challenge Corporation ）。另外，兩人也提到包括澳洲、紐西蘭、日本和台灣在內的其他民主國家建立夥伴關係，對推進自由開放的印太地區的重要性。

索羅門群島4月舉行大選，蘇嘉瓦瑞回鍋擔任總理，本月初他接受《澳洲人報》（The Australian）訪問時表示，新政府正在重新考慮中斷與台灣的關係，與索國最大貿易國中國建交，並認為索羅門群島可以從外交轉變中獲得巨大利益。

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