堅守民進黨人權價值 周春米力挺同婚邁向最後一哩路

2019-05-17 06:12

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院院會今將針對各版本同性婚姻專法草案進行表決，不論結果如何，都將讓紛擾不斷的同婚立法邁出新的一步。對於同婚合法化可望在今天邁向最後一哩路，始終力挺同婚的民進黨立委周春米昨天深夜也特別在臉書上發文，她強調，人權是民進黨自黨外時期以來的最高價值之一，即使多數人還不認同，民進黨也會誓死予以保護。

周春米提到，保障人民基本權利的實現，是民進黨早從黨外時代以來的最高價值之一，至今從未改變，既然大法官會議已經肯認同性戀者應有的結婚權利與異性戀者並無不同，那麼這也就是民進黨應保障的人民基本權利，尤其當民進黨是國家的執政黨時，立法予以保障更是責無旁貸的憲法義務。

周春米強調，只要是受憲法保障的人民基本權利，即使暫時不被多數人所支持，民進黨本於一貫的理念，都應該要勇於承擔並予以保障，民進黨絕不會因為多數人覺得把人丟到競技場內與獅子或野獸決鬥好看，就決定犧牲少數人的權利，而任令多數人將人丟到競技場，觀看與獅子決鬥為樂。

對於民進黨在支持同婚上所面對的龐大壓力，周春米也下了一段簡短而深刻的註解：「民進黨不是不尊重多數人的意見，而是民進黨更珍惜台灣得來不易的憲政體制。」

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法