感謝僑胞「有你真好」 陳建仁盼團結全球僑界繼續拚經濟

2019-05-16 21:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕「僑務委員會議」今天閉幕，副總統陳建仁出席致詞時，特別著重分享政府如何「拚經濟」；陳建仁指出，政府因應國際局勢，努力調整過度依賴中國單一市場的經貿戰略。現在許多地基工程已經完成，「接下來將一層層往上蓋」，國家發展將漸入佳境，希望全球僑胞持續做政府後盾。

一年一度的「僑務委員會議閉幕典禮」今天閉幕，近180位僑界代表在為期兩天的會議中，匯集來自各僑居地的寶貴意見，與政府部會交流，未來也將作為政府推動僑務工作及其他國家政策的重要參考。

陳建仁今傍晚出席閉幕典禮，致詞時感謝全球僑委說，「有你們真好！」陳建仁接著說，相信僑委們此次返台都感受到國家的進步和發展，也對台灣未來更有信心。他說，過去三年政府做了很多「打基礎的工作」，過程中雖有紛擾，但現在地基工程已經完成，而且非常穩固，「接下來將一層層往上蓋」，國家發展將漸入佳境，希望全球僑胞持續做政府後盾。

陳建仁特別分享政府在「拼經濟」部分的努力。陳建仁說，過去三年來，無論是「5+2產業創新計畫」帶領產業轉型、「前瞻基礎建設計畫」投入公共建設來擴大內需、「新南向政策」的全球多元布局或是綠能發展等，政府努力調整過去過度依賴中國單一市場的經貿戰略，皆是為了要因應國際情勢的挑戰，最近的發展也證明我們的方向是正確的」。

陳建仁也提到政府提出的「歡迎台商回台投資行動方案」，設置單一窗口，整合土地、水電、人力、稅務及資金等措施，為有意回台投資的企業量身打造方案，「就是要讓台商安心回家投資」。而在政府與民間的努力下，今年固定投資預期將大幅成長。

陳建仁同時在致詞中感謝僑胞在國際上為台灣發聲，他說，中共無理打壓下使得台灣國際處境困難，包括在WHO和INTERPOL等場域都受到不公平對待，「幸好有僑胞讓世界各國了解台灣的能力與貢獻」，期盼繼續一起打拼，讓台灣得到應有的尊重和地位，讓每個台灣人成為有貢獻的世界公民。

陳建仁強調，蔡總統曾說台灣是一座燈塔，而民主、自由、人權就是那盞屹立的明燈，他強調政府將繼續堅持自由、民主、法治和人權等普世價值，也需要全球僑胞一同努力，團結打造更美好的未來。

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