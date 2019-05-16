六都議員PK》「對事不對人」桃市朝野議員自認水準最高

2019-05-16 21:35

［記者謝武雄／桃園報導］北市議員汪志冰質詢台北市長柯文哲，其與高雄市長韓國瑜在議會備詢的表現，柯文哲則說北市議員水準比較高；對此桃園市議會3黨團都認為，桃園市議會議員水準應該是六都最高，主要原因是質詢都是對事不對人，大家都是為了地方建設，所以桃園市預算刪除比例都是六都最低。

民進黨團總召呂林小鳳表示，桃園市是最晚升格的直轄市，正努力推動各項重大建設，市議會無論是朝野議員，大家都是對事不對人，只希望桃園未來更好，而市長鄭文燦更是六都最認真的市長，在議事堂他能夠回答所有議員質詢，甚至比局處首長還要了解業務，全市500位里長姓名都能琅琅上口，這樣情況不僅是六都第一，更是全國第一。

國民黨團書記長梁為超表示，高雄市民進黨籍議員對韓國瑜質詢根本是針對性，以往陳菊執政，也不見民進黨議員有這樣質詢，他懷疑是民進黨中央授意打韓。

無黨籍聯盟總召李家興則認為，桃園市議員質詢不打高空、質詢都是針對地方建設，最多呼籲市府少辦一次性活動，把經費用在刀口上。

李家興也認為市長是全市的市長，不應該要有政黨色彩，韓國瑜是高雄市長要有自己的格調，畢竟只上任4個月，有些業務不嫻熟可以請局處首長回答，這是可以接受的，但所有的答詢都加上「高雄發大財」，就未免意氣用事；至於柯文哲就更莫名其妙，議員質詢市長的表現，他卻回答「北市議員水準比較高」，根本是牛頭不對馬嘴。

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