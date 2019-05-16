妥瑞氏症國中生跳樓身亡 監院糾正校方

2019-05-16 21:40

〔記者謝君臨／台北報導〕2017年底，一名就讀台北市民權國中患有妥瑞氏症的國一學生，放學後從住家跳樓身亡；監察委員王幼玲等人調查發現，校方處理該生性平事件，程序明顯違法，且學校輔導管教該生的作法不當，今天提出糾正，要求檢討相關人責任；另外，我國各級學校學生自殺、自傷行為攀升趨勢，監察院呼籲教育部正視並有效處理。

監委調查，截至當年案發時間，該生升讀國中僅3個月餘。該生就讀期間，涉有違反性平法事件，校方應調查真相並進行後續審議、輔導，但校方竟以家長已簽署「不申請調查通知書」為由，未確實調查事件經過，也未提出調查報告。

更離譜的是，校方召開性平會時，安排雙方學生家長共同出席，竟命該生進入會場當眾說明，全未考量該生未成年及其身心特殊性質，嚴重悖離教育基本法，也違反性平法及防制準則規定；另，校方的性平會議紀錄均未依正常程序陳核，違反文書處理要點等，本案校方違法情節明確，應予糾正。

監委說，學校性平會的任務是調查處理性平事件，並不包含獎懲，但該校性平會竟決議對該生實施「抽離班級、假日禁足、退出籃球社團、暫停參加晚自習、罰站、每日由家長接送就學」等處罰，已逾越組織任務，且部分管教作為更違反相關規定，但迄今未追究任何疏失人員的責任，監院要求北市府應督飭此事。

監委提及，該生具有妥瑞氏症，需格外費心，但校方對待該生的方式，不是真的瞭解妥瑞氏症，非但未符合兒童權利公約及身心障礙者權利公約的「合理調整原則」，甚至部分違反輔導管教學生辦法，對該生可能還比對一般生更嚴格，致使該生的校園適應愈發困難，令人遺憾。

報告指出，該生曾告知家長有自殺意念，家長告訴導師後轉交輔導室處理，但直到出事當天，該生仍維持近乎全日抽離於班級外，校方作法是否能有效促進該生調適壓力，令人懷疑，更凸顯面對該生的自殺訊息，校內的教學、管教及輔導3個單位，立場及作法並不一致，無法發揮團隊輔導效果，應有改善空間。

然而，調查期間又陸續傳出學生跳樓案件，監委發現，依教育部統計，從2008年至2017年，高中職以下的學生自殺、自傷件數呈現驚人增加，另依衛生福利部公布的死因統計結果，也證明兒少自殺趨勢攀升，值得關注。監院呼籲，教育部應瞭解真正原因，設法防範，並訂出明確目標與各方面的有效改善策略。

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