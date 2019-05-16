全面封鎖華為？ 外交官分析：川普認真要讓「美國發大財」

2019-05-16 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普15日簽署一項行政命令，宣布全國進入緊急狀態，禁止企業使用對國家安全構成危險的公司所生產電信設備；外界認為，此項命令就是「劍指華為」。對此，外交官劉仕傑分析，川普的大動作，除了測試美國盟友的忠誠度，也是因為中國正在擋他的財路，而川普要的很簡單，就是「美國發大財」。劉仕傑指出「他覺得他會做到，也能夠做到」。

劉仕傑今日在臉書發文，他表示從國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）過去對華為的發言，可以看出川普政府在這場5G大戰的決心。不但不認為有核心和非核心設備之分，甚至將適用範圍從政府擴大到民間企業。「簡單說，川普在這場5G大戰要贏者全拿（winner takes all），一口湯都不給華為喝」。

劉仕傑認為，川普的商人性格，在美國歷任總統中獨樹一格。他要的很簡單，就是「美國發大財」。「他是認真的。他覺得他會做到，也能夠做到。而現在中國在擋他財路」。此外，川普的大動作，在測試美國盟友的忠誠度。

劉仕傑指出，中國想要在貿易戰用關稅反制，目前看起來像是無力掙扎。在美中貿易戰腥風血雨的同時，中國企圖利用「北京世園會」搞些花花草草，又藉著「亞洲文明對話大會」說些沒人在聽的廢言，看起來真的有點淒涼。北京世園會是中國自2008年北京奧運以來主辦最大的展覽會，有人稱是「花卉外交」，「但西方國家也在問，看花，啊然後呢」？

劉仕傑表示，習近平想稱帝，「一帶一路」曾是他心中想要在歷史留名的豐功偉業。但他很有可能會落得剩下一個「讓中國在美中貿易戰一敗塗地」的慘名。最後，劉仕傑也勸告：「台灣要怎麼走下一步？政治人物都應該想想」。

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