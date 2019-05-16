力挺政院版同婚專法 林佳龍：讓我們成全每一份愛

2019-05-16 18:27

〔記者陳宜加／台北報導〕同婚專法明天即將於立法院上演表決大戰，攸關同志權益，交通部長林佳龍並未置身事外，在臉書貼出彩虹相片，力挺政院版本，他也感性表示：「台灣終於有機會，為同志族群的權益，再邁出歷史性的一步，讓我們成全每一份愛。」

林佳龍說，他支持政院版《司法院釋字第748號解釋施行法》草案。平權的路，從種族、族群、性別到自由民主，一路走來，很高興台灣能夠一步一步向前行。如今，台灣終於有機會，為同志族群的權益，再邁出歷史性的一步。

他說，立法院明天就要審查《司法院釋字第748號解釋施行法》草案，社會上有些不同的意見，然而我始終相信，愛和包容沒有輸家，恨和恐懼沒有贏家。爭取平權，不是要爭誰輸誰贏，而是希望每個人的幸福，都能獲得祝福；每對相愛的人，都能對彼此有所保障。期盼我們一起用愛包容差異，用理解化解恐懼。

「所謂的彩虹，不過就是光。只要心還透明，就能折射希望。」樂團五月天的歌曲這麼唱著。光為我們的世界帶來能量、創造生命，與水折射時出現的彩虹，則因為色彩多元而美麗，這也是光帶給這座星球的禮物。

林佳龍表示，在這世上，茫茫人海中的兩個人，要能夠相遇、相知、相愛、相惜，需要何其大的緣分和幸運。讓我們成全每一份愛。

貼文一出，引發大批網友支持按讚，有人表示：「感謝部長！支持同志，絕對有票！下一次一定投你一票！」也有人說：「看龍龍部長的分享，內心都溫暖了起來喔…後面那段，是放閃文，我要戴墨鏡了，祝福每個人都幸福。支持會認識做事的龍龍部長加油！」

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