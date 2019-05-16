北京在總統大選前文攻武嚇 8成台灣民眾不認同

2019-05-16 18:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會今天公佈最新的民調，有8成2民眾反對中共當局近期以來多次在台灣周邊軍事的威脅作法，及不放棄對台使用武力的主張，近9成不認同陸方阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA），傷害台灣人民的健康與權益；83.6％更反對中共倡議的「一國兩制」。此外，8成民眾均不認同北京方面多次在台灣大選前進行文攻武嚇，企圖影響台灣選舉結果。

陸委會強調，中華民國是主權國家，中共設定的「一國兩制」就是要消滅我國家主權，台灣民眾絕不會接受。調查顯示有超過8成的民眾反對北京當局對台進行統戰滲透拉攏、分化台灣社會，並且支持政府依據蔡總統宣示的「指導綱領」，積極修法和強化管理機制，維護國家安全。

此外，75％民眾贊成政府完成相關國安法案修正，並持續推動兩岸條例等修法，早日完備「民主防護網」；68.1％支持政府針對兩岸政治議題協商，建立高門檻的國會審議和人民公投的民主監督機制，69.6％支持儘快完成反滲透、反統戰機制等作法。

本次調查結果也顯示，75.8％民眾贊成政府持續爭取國際社會支持台灣參與的權利，近8成支持政府堅持捍衛國家主權和台灣民主自由體制，近9成堅定認為台灣未來與兩岸關係發展由台灣2300萬人決定。陸委會指出，本次調查的交叉分析發現，不同政黨傾向的民眾也多反對中共對台負面作為，並支持政府堅定之政策立場，沒有明顯的差異。

陸委會指出，中共加快推動兩岸統一進程，並擴大操作對台威嚇打壓及統戰分化，嚴重破壞台海現狀，國人應認清中共企圖併吞台灣的本質，不要附和其政治主張。政府將堅定捍衛主權與台灣民主，也再次正告對岸勿錯估台灣民意、誤判情勢，停止對台惡意挑釁作為，方有助兩岸關係良性發展。

本項調查是陸委會委託全國公信力民意調查公司，在5月10日至12日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1088份，信賴度為95％，抽樣誤差在±2.97％。

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