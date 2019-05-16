創黨百年 國民黨首對黨員直選地方黨部主委動用黨紀大刀

2019-05-16 17:50

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央考紀會今日開會決定給予花蓮縣黨部主委鄒永宏處以先行停止黨權的處分，自即日起生效，未來待考紀會後續調查審議後，再做出最後處分決定，這也是國民黨創黨百餘年以來首度對由黨員直選產生的地方黨部主委動用黨紀大刀，由於鄒永宏被停權，因此也就被暫停主委職務，黨中央近日將指派代理主委前往花蓮縣黨部整頓後續事宜。

國民黨花蓮縣黨部原本在4月18日公告立委初選，隔日鄒永宏又召開縣黨部委員會議通過暫緩辦理初選，讓黨中央相當錯愕，組發會隨即去函要求花蓮縣黨部必須依照原定22日至24日辦理領表登記，雖然縣黨部不得不在24日同意3名參選人先行登記，但鄒永宏事後仍說當日的領表、登記只是權宜作法，縣黨部並非已經完成立委黨內登記程序，考紀會在4月29日發文通知鄒永宏限於5月3日前親自向考紀會針對花蓮縣委員會決定自行暫緩中央對於花蓮縣立委提名作業時程決議，以及藉由花蓮縣考紀會名義，違反職權調動胡慧君書記長一事提出說明。

考紀會指出，經多次聯繫及展延期限後，鄒永宏只是指示花蓮縣委員會提供書面資料，拒絕親自前來說明，因此考紀會今天決定視同鄒永宏放棄相關權利。

考紀會說明，有關鄒永宏違紀脫序與違反黨決議的行為，係依據「黨員違反黨紀處分規程「第18條第2項及第3項規定，對鄒永宏處以先行停止黨權之處分，並待考紀會後續調查審議後，再做出最後處分決定。

黨內人士指出，未來黨中央指派的代理主委到花蓮縣黨部後，會先釐清初選辦理進度，然後再視後續情形加以處理，目前仍未確定何時要恢復辦理初選作業。

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