習近平認了？ 黨媒重刊舊文 坦言中國經濟「臃腫虛胖」

2019-05-16 16:19

〔記者鍾麗華／綜合報導〕正值美中貿易戰升溫之際，中國共產黨的黨刊《求是》雜誌今天出版最新一期，並重新刊登中共總書記習近平文章《深入理解新發展理念》，中國官媒《求是》也跟進報導。習近平說，雖「我國經濟總量躍居世界第二，但大而不強、臃腫虛胖體弱」問題相當突出，主要體現在創新能力不強，這是中國這個「經濟大塊頭」的「阿喀琉斯之踵（古希臘神話英雄阿基里斯之踵，指致命的弱點）」。

習近平稱，過多年努力，中國科技整體水準有了明顯提高，正處在從量的增長向質的提升轉變的重要時期，一些重要領域躋身世界先進行列，但總體看，中國關鍵核心技術受制於人的局面尚未根本改變，創造新產業、引領未來發展的科技儲備遠遠不夠，產業還處於全球價值鏈中低端，軍事、安全領域高技術方面同發達國家仍有較大差距，「我們必須把發展基點放在創新上，通過創新培育發展新動力、塑造更多發揮先發優勢的引領型發展」。

習近平稱，中國在世界經濟和全球治理中的分量迅速上升，是世界第二經濟大國、最大貨物出口國、第二大貨物進口國、第二大對外直接投資國、最大外匯儲備國、最大旅遊市場，成為影響世界政治經濟版圖變化的一個主要因素，「但我國經濟大而不強問題依然突出，人均收入和人民生活水準更是同發達國家不可同日而語，我國經濟實力轉化為國際制度性權力依然需要付出艱苦努力。」

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