賴清德苗栗簽書會 喊出台灣「賺大錢！」

2019-05-16 16:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕前行政院長賴清德今天下午在苗栗市玉清宮舉辦新書《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》簽書會，除了讀者，也吸引不少地方綠營人士出席。賴清德除了向關聖帝君祈求台灣國泰民安、風調雨順，也認為，台灣各縣市要建立觀光特色定位，吸引國際觀光客造訪，才能「賺大錢！」

賴清德說，他每到一個縣市，都發表一個重要政見、對國家發展的理念；他今天來到苗栗縣，早上與青農、觀光產業代表座談，認為苗栗縣非常適合發展觀光產業；尤其將在地精緻農業與觀光產業結合，讓更多觀光客來到苗栗縣，農民栽種的農作物就有去處，不致於曲高和寡，農民的收入也可以獲得保障，進而帶動觀光等各行各業發展。

賴清德說，目前台灣1年外國觀光客約1000萬人次左右，2012年日本安倍首相上台時，日本1年的外國觀光客也是一年約1000多萬人次，但在日政府重視下，積極發展，經過短短數年，去年就達到3100多萬人次。

賴清德說，尤其台灣的人口數會越來越少，若國內各行各業，包括農業在內，賣出對象都是本國或本縣，當然消費人口不夠，往往供過於求，所以國際觀光客等同是台灣的外延人口，一起消費，對經濟有很大的幫助。

賴清德說，要發展國際觀光，首要做出品牌；雖台灣非聯合國會員國，但各項成就佳，尤其台灣政治民主、經濟自由、重視人權，且台灣最美麗的風景是人，人情味非常重，加上各地都有物美價廉的美食，及台灣美麗風景，再透過國際媒體行銷或活動，讓國際知道台灣是個觀光的好地方，觀光自然成功。

另外，賴清德強調，城市也要定位，他舉台南市為例，台南在過去台灣歷史定位是第一個城市，文化資產豐富，所以他當市長時，定位為文化觀光行銷，使得台南一年有二、三千萬人次的遊客造訪。不僅文化可以作為觀光，宗教也可以作為觀光，像玉清宮，也可成為觀光資源，把香客變成觀光客。

賴清德說，苗栗是漂亮山城，若大家有共識，討論出觀光定位，好比「慢城」，加上本身的客家文化，若好好行銷，不僅外縣市來，更能吸引國際觀光客造訪。

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