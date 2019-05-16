就算「燒聲」…竹縣議員蔡志環也不放棄總質詢

2019-05-16 16:54

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨新竹縣議員蔡志環感冒1個多月併發支氣管炎，平日跑場後需到院打點滴才能勉強維持體力。今天她報病，就是「燒聲」也要做總質詢，特別關切竹北人口不斷增加，人口結構及居住型態改變了，過去在巷弄路邊辦告別式的做法已不適用，要求縣長楊文科，除了自許要照顧老中青幼的縣民，也要能照顧到民眾的「身後事」，早日在竹北規劃友善的告別式場所。

她說，竹北到現在沒有生命紀念園區，也就是禮廳跟靈堂，好替往生者舉辦告別式，總是要遠求湖口、竹東甚至是新竹市，非常不方便，就連民意代表跑場子，也要跨好幾個鄉鎮。縣府在竹北到底有沒有相關的規劃？

縣府民政處處長吳聲祺說，竹北有6座公墓，其中3個已禁葬，台科大附近的第4公墓塔位已滿。全市超過18萬人，殯葬設施使用確實已近飽和。

不過第1、2、4公墓分在俗稱「璞玉計畫」的台知園區，或台科大附近「蛋黃區」內，作殯葬用，不符經濟效益。

第6公墓禁葬後規劃改做要新建的納骨塔停車場，也不適合設禮廳及靈堂。至於第7、第8公墓土地權屬複雜、取得困難，這3個公墓位置也偏遠，辦告別式交通很不便。

吳聲祺說，竹北市民迄今仍有土葬需求，未來1、2、4公墓徵收後將改葬去第6、7及第8公墓。那到底哪裡可設禮廳、靈堂？還待深入評估。

他說，目前頭前溪北有需求的縣民，暫時就近就只能往湖口某私人生命紀念園區辦理治喪，不然就仍依殯葬管理條例規定，申請使用道路搭棚處理。

畢竟生命紀念園區是每個人都會需要的設施，但也遭民眾嫌惡，規劃在哪裡，真的要更從長計議。

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