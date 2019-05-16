共軍3天拿下台灣？ 嚴德發：不可能

2019-05-16 15:11

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今日上午審查法案、處理預算解凍案。民進黨立委林靜儀稍早質詢時，將中國解放軍鷹派中將王洪光所言「3天拿下台灣」的網路報導，呈現給國防部長嚴德發看，並問嚴德發此論述是否可信？嚴德發表示，這是中共文攻武嚇的一環，屬於統戰策略。林追問：「簡單一句話，有可能嗎？」嚴堅定地說：「不可能！」

林靜儀今日質詢時表示，她要肯定國防部捍衛台灣的立場，也非常辛苦，但有些努力要讓各界知道，並希望國防部應透過多重管道，針對心戰有更積極作為。林靜儀質詢時，也呈現一張王洪光稱「3天拿下台灣」的網路報導截圖，並說，「我不喜歡這張，因為他們講這種話」，隨後問嚴德發，此論述是否可信？

嚴德發先說，這是文攻武嚇一環，屬於統戰策略。林靜儀接著追問：「簡單一句話，有可能嗎？」嚴堅定地說：「不可能！」

事實上，王洪光多次在公開發表對台動武等極端言談，民進黨立委王定宇在去年質詢時任副參謀總長執行官（現為陸軍司令）的陳寶餘上將時，也以王洪光「100小時犯台論」問陳意見。陳寶餘當時直言，當他聽到聯參單位報告時，他就笑了，更兩度指此論述「不可能」。

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